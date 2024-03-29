الحويج: نستهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية لـ60%

أخبار ليبيا 24

كشف محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عن استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الدخل في ليبيا، بهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية لـ60%، وتقليل الاعتماد على صادرات النفط إلى 40%.

وأوضح الحويج أن وزارته تسعى إلى توظيف الفرص الاستثمارية بكافة قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة لتنويع الاقتصاد الليبي والناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشددًا على أهمية الشراكة طويلة الأمد مع الشركات العالمية لتحقيق دعم وتسهيل الاستثمار في القطاعات المستهدفة، داعيا مؤسسة “بيكر” للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية، إلى المشاركة في تطوير البنية التحتية لتعزيز التجارة والاستثمار، خاصة في السوق الأفريقية.

الحويج: مؤسسة “بيكر” مستعدة لتمويل بقيمة 2.5 مليار دولار

وأضاف الحويج أن هذه الخطة تهدف إلى جعل الـ60% المتبقية من الدخل يأتي من القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، لافتا إلى أن مؤسسة “بيكر” أكدت استعدادها لتمويل مشروعات تهدف إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال صندوق تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار..

جاء ذلك خلال لقاء مع مؤسسة “بيكر” للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية، التي جمعت أيضا مستثمرين ورجال أعمال من مختلف القطاعات، لبحث سبل التعاون لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك دعم وتسهيل الاستثمار في القطاعات المستهدفة.

وشهد اللقاء أيضًا استعراضًا لقانون الاستثمار والمزايا الممنوحة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في القطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة.