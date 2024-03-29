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التجمع الوطني للأحزاب الليبية: إقالة عون تمهد لإبرام اتفاقية مشبوهة

29 مارس، 2024 10:00 م
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محمد عون
محمد عون

أخبار ليبيا 24

ندد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، بفساد حكومة الدبيبة منتهية الولاية وقطاع النفط، مؤكدا أن إقالة محمد عون وزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية تمهد لإبرام اتفاقية مشبوهة.

وأوضح التجمع الوطني للأحزاب الليبية، في بيان له تحصلت “أخبار ليبيا 24” أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، والمؤسسة الوطنية للنفط طرفان رئيسان في الفساد الذي يشوب ملف الطاقة في ليبيا، مشيرا إلى وجود ارتفاع غير مبرر لفاتورة دعم المحروقات خاصة المستهلكة من طرف الشركة العامة للكهرباء، وإصرار على مقايضة النفط الخام بالمحروقات.

وأعرب البيان عن قلق التجمع الوطني للأحزاب الليبية، بشأن التكليف المباشر لشركات حديثة التأسيس ومجهولة بعقود تطوير لبعض الحقول، لافتا إلى أن أبرز ما تدور حوله شبه الفساد هو إصرار حكومة الدبيبة منتهية الولاية، والمؤسسة الوطنية للنفط على المضي في مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل NC7 في حوض الحمادة.

التجمع الوطني للأحزاب الليبية: عون له مواقف معارضة للاتفاقيات المشبوهة

وأضاف البيان أن آخر إجراء اتخذته حكومة الدبيبة منتهية الولاية، هو إزاحة محمد عون وزير النفط والغاز بها باعتباره المعارض الوحيد داخلها لهــذه الإجراءات، لافتا إلى أن عون كانت له عدة مواقف وتصريحات معارضة للاتفاقيات والإجراءات المشبوهة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، معتبرا أن حكومة الدبيبة سارعت بتكليف غيره تمهيدًا لإبرام هذه الاتفاقية.

وطالب البيان هيئة الرقابة الإدارية بالتزام الشفافية في إجراء الإيقاف الذي اتخذته بحق وزير النفط، والذي جعلته الحكومة ذريعة لإزاحته وتمرير اتفاقية الحقل NC7، داعيا كلا من ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون ثروات وموارد البلاد من الإهدار والتضييع وكشف كل الفساد.

التجمع الوطني للأحزاب الليبية: إقالة عون تمهد لإبرام اتفاقية مشبوهة
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: إقالة عون تمهد لإبرام اتفاقية مشبوهة

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29 مارس، 2024 10:00 م
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