الأرصاد: موجة حر مرتقبة على عموم ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقعت الأرصاد الجوية بالمركز الوطني تأثر أغلب مناطق ليبيا بكتلة هوائية ساخنة مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الأرصاد، إن حالة الطقس اليوم الجمعة مستقرة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا خاصة على مناطق الشمال الشرقي نتيجة تأثير مرتفع جوي يتمركز اليوم على شمال البلاد.

وتكون درجات الحرارة، اليوم، فوق معدلاتها الفصلية على مناطق الجنوب الغربي، إذ تتراوح ما بين (31-35) مئوية.

وذكرت الأرصاد، أن مناطق غرب ليبيا تتأثر من مساء اليوم بكتلة هوائية ساخنة مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة أحيانا.

وقالت إن ذلك ستسبب في إثارة الأتربة والرمال خاصة على غدامس والحمادة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الغد على أغلب المناطق. وأضافت أن المناطق الشرقية ستتأثر بهذه الكتلة بداية من يوم الأحد المقبل.

وقالت الأرصاد إن من المتوقع أن يستقر الطقس وتنخفض درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الثلاثاء.

والرياح في شمال غرب ليبيا جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26–32) مئوية وتسجل ارتفاعا ملحوظا يوم الغد.

والرياح في شمال شرق ليبيا شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية. درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19–24) مئوية، وتسجل زيادة بداية من يوم الغد.

والرياح في الجنوب الغربي شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–35) مئوية.

أما الرياح في الجنوبي الشرقي شمالية شرقية معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27–31) مئوية.