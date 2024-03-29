إنقاذ 130 مهاجرا شرقي طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عن إنقاذ 130 مهاجرا غير شرعي شمال منطقة القره بوللي الواقعة شرقي العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية الإنقاذ جاءت بعد تلقي نداء استغاثة من خلال غرفة الاتصالات الرئيسية بالإدارة العامة لأمن السواحل بوجود قارب علي متنه عدد 130 مهاجراً شمال القره بوللي.

وتابعت الوزارة: “انطلق الزورق وادي كعام وتم إنقاذ جميع المهاجرين، واتخذت الإجراءات القانونية بإحالتهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي فبراير الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية – مكتب إيطاليا، تحذيرًا بشأن الأوضاع في ليبيا وتأثيرها على المهاجرين غير الشرعيين.

وأكدت المنظمة، أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا والتعاون مع خفر السواحل يتعارض مع واجب نقل الأشخاص الذين جرى إنقاذهم إلى مكان آمن.

انتهاكات خطيرة

وأشارت إلى أن “ليبيا ليست بلدًا آمنًا، كنا نكرّرها منذ سنوات والآن تقولها محكمة النقض في إيطاليا أيضًا”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعتبر متواطئة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ومؤخرًا، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ وإعادة 442 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 1004 مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الجاري 2024.

إنقاذ أطفال ونساء

وأفادت المنظمة الدولية، بأن من بين المهاجرين الذين جرت إعادتهم خلال الأسبوع الماضي 68 امرأة و25 طفلًا، وذلك قبالة الساحل الغربي لليبيا.

وبلغ عدد المهاجرين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا 1004 مهاجرين، من بينهم 31 طفلاً، وهي حصيلة ثقيلة تضاف إلى 17 ألفًا و190 مهاجرًا جرى إنقاذهم في عام 2023، إلى جانب تسجيل 962 حالة وفاة و1536 حالة اختفاء في العام نفسه.