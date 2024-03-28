واصفة إياها بـ “الكارثة”.. شلوف: الضريبة على النقد الأجنبي ستطحن المواطن البسيط

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب، حنان شلوف، إن الجمود السياسي الحالي في ليبيا يرجع لانشغال المنظومة الدولية وللاستقرار النسبي الهش في البلاد.

وأوضحت شلوف في تصريح لأخبار ليبيا24، أنه عندما تتغير الموازنات الدولية ستبدأ الساحة الليبية الداخلية في الصراعات والتحرك.

وأشارت شلوف إلى أن المظاهرات حول أي أمر وليس الحكومة فقط هي ظاهرة صحية في النظم الديمقراطية؛ لأنها ترشد من أخطأ وتجعله يتراجع عن القرارات التي يرى الشعب أنها ليست في صالحه، ولكن في حالتنا مالم نخرج عن احتلال المنظومة الدولية فالمظاهرات ما هي إلا إبراء للذمة أمام الله بشرط أن تكون سلمية.

ووصفت شلوف، قرار الضريبة على النقد الأجنبي من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومحافظ ومصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بـ “الكارثة”.

وقالت شلوف: “إن رفع الدعم عن المحروقات وقبلها عن المواد الغذائية أدى لارتفاع الأسعار، ومازال سيؤدي رفع المحروقات لارتفاع الأسعار؛ لأن سعر المحروقات سيضاف تكلفته على السلع التي سيدفعها المواطن”.

وأوضحت شلوف أن الضريبة ستطحن المواطن البسيط؛ لأنه فقد ما يقرب من ثلث مرتبه وهذا يعني أن الزيادات في المرتب لا قيمة لها لأن النقص من المرتب بسبب هذه الضريبة سيتحول الى أكبر من تلك الزيادة.

وكان قد اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، ليكون التعديل -إن جرى تنفيذه- هو الثاني منذ ذلك المطبق في 3 يناير 2021.

وجاء في خطاب صادر عن الكبير وجهه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في 27 فبراير الماضي، أنه من الضروري أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بـ27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار.

من جانبه عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أن قرار رئيس مجلس النواب برسم ضريبة على النقد الأجنبي جاء بشكل منفرد، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية.