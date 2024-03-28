هل تنجح في ليبيا؟.. نيسان تخطط لإدخال سياراتها الهجينة الكهربائية إلى أفريقيا

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قال رئيس شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور إن الشركة تفتح خططًا جديدة لطرح سيارتها العاملة بتقنية الطاقة الكهربائية الهجينة في تونس، وذلك في إطار خطط لاختبار الطلب في السوق الأفريقية على السيارات الكهربائية.

وقال ستيفان هاسبروك، مدير تسويق منتجات نيسان أفريقيا، إن نيسان ستقوم هذا العام بتصدير شاحنات نافارا الصغيرة المصنعة في جنوب إفريقيا إلى أسواق جديدة في الجزائر وليبيا والسودان وتونس ومصر.

وأضاف أن شركة صناعة السيارات تخطط أيضًا لإدخال فئات جديدة مثل سيارة ناقل الحركة الأوتوماتيكي متوسطة الدرجة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والكابينة المزدوجة ذات المستوى المبتدئ في جنوب إفريقيا.

وتعد أفريقيا آخر حدود السيارات المتبقية في العالم بسبب انخفاض مستوى ملكية المركبات. ووفقا لشركة نيسان، يبلغ متوسط استخدام السيارات في أماكن أخرى من العالم 182 مركبة لكل 1000 شخص مقابل 42 لكل 1000 في أفريقيا.

ولكن، كما هو الحال في العديد من البلدان على مستوى العالم، فإن أسعار السيارات الكهربائية حاليًا بعيدة عن متناول معظم المستهلكين المحليين، في حين تعاني بعض البلدان في أفريقيا، بما في ذلك جنوب أفريقيا، من انقطاع التيار الكهربائي والاختناقات على السكك الحديدية والموانئ، مما يجعل الأمر صعبًا. للمديرين التنفيذيين العالميين للاستثمار في المركبات الكهربائية في القارة.

نيسان أفريقيا

ونقلت رويترز عن شريف الدسوقي، المدير العام لشركة نيسان أفريقيا، قوله: “قد يستغرق الكهربة بعض الوقت في أفريقيا، لكن لدينا خطة بشأن كيفية إدخال الكهرباء، خاصة مع تكنولوجيا الطاقة الإلكترونية الخاصة بنا في بعض الأسواق المستعدة لهذه التكنولوجيا في أفريقيا”.

ويشتمل نظام تكنولوجيا الطاقة الإلكترونية من نيسان على محرك بنزين مزود بمولد طاقة وعاكس وبطارية ومحرك كهربائي. ويقوم المحرك الكهربائي بتوصيل الطاقة مباشرة إلى العجلات، وذلك باستخدام الطاقة المخزنة في مجموعة البطارية.

وقال الدسوقي على هامش إطلاق بعثة نيسان نافارا أفريقيا “لقد أطلقناها في المغرب مع قاشقاي (العام الماضي) وفي مصر في فبراير مع “إكس تريل” وسنذهب إلى تونس بعد ذلك مع قاشقاي”.

وأضاف: “لقد قمنا بالاستفادة من التكنولوجيا لدينا لأن أفريقيا ليست جاهزة من حيث توافر البنية التحتية للكهرباء”.

وتمتلك ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان من حيث المبيعات مصانع تصنيع في مصر وجنوب أفريقيا، وتتواجد في أفريقيا منذ أكثر من 60 عامًا.