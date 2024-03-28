محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمعالجة المجاعة في غزة

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أمر قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية دون تأخير إلى السكان الفلسطينيين في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروفا معيشية متدهورة، وتنتشر المجاعة.

محكمة العدل الدولية: المجاعة تهدد سكان غزة

وقال القضاة في أمرهم “تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة.. بل إن هذه المجاعة بدأت تلوح في الأفق”.

وطلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفي يناير، أمرت محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم “المحكمة العالمية”، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت “اتفاقية الإبادة الجماعية”، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي أمر الخميس، أكدت المحكمة من جديد الإجراءات المتخذة في يناير، لكنها أضافت أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

وأضاف القضاة، أنه يمكن تحقيق ذلك “من خلال زيادة القدرة الاستيعابية وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة”.

وأمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير في غضون شهر من صدور الأمر يتضمن تفاصيل كيفية تنفيذ الحكم.