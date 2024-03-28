ليبيا تنتج أكثر من 33.533 مليون برميل من النفط في فبراير 2024

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بلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام في شهر فبراير الماضي 33.533 مليون برميل، وفق ما كشفت عنه المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانات نشرتها عبر صفحتها الرسمية منصة ” فيس بوك“، إن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 983.2 مليون متر مكعب، بينما بلغت الكميات المنتجة من البتروكيماوية 110.7 ألف طن.

وذكرت أن حجم إنتاج المكثفات بلغ 198.4 ألف طن، فيما بلغ إنتاج المنتجات النفطية الأخرى 515.61 ألف طن.

والعام الماضي بلغ إنتاج النفط 432 مليونا و227 ألفا و175 برميلا في العام 2023، بمعدل مليون و184 برميل نفط يوميا.

إنتاج ليبيا النفطي في 2023

وسجلت المنتجات النفطية خلال العام الماضي 6 ملايين و165 ألفا و792 طنا، وبلغت المنتجات البتروكيماوية 682 ألفا و595 طنا.

ووصل إجمالي إنتاج المكثفات إلى مليونين و426 ألفا و233 طنا، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 12 مليارا و391 مليونا و398 ألفا و48 مترا مكعبا.

وقال تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” إن ليبيا سجلت أكبر زيادة في إنتاج النفط على المستوى الشهري في إفريقيا، متخطية نيجيريا أكبر منتج بالقارة الأفريقية.

وارتفع الإنتاج 150 ألف برميل يوميا على أساس شهري. وذكرت “أوبك” أن إنتاج ليبيا من النفط على أساس شهري ارتفع إلى 1.167 برميل نفط يوميا في فبراير، مقابل 1.023 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، بزيادة يومية تقدر بـ144 ألف برميل.