قادة كتائب وسرايا الثوار بـ مصراتة: الدبيبة يشعل حربا أهلية وباتيلي متواطئ معه

أخبار ليبيا 24

حمل قادة كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة، المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش ورئيس مجلس الدفاع وبسط الأمن مسؤولية إيقاف تصرفات عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية.

وأوضح قادة كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة، في بيان تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أنهم يتابعون بقلق شديد التوترات الأمنية والعمليات العسكرية لتحقيق مصالح الأفراد في غرب البلاد، مشددين على أن تواطؤ المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع الدبيبة صار مفضوحا.

واستنكر قادة كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة، غض البعثة الأممية الطرف عن تجاوزات الدبيبة، محملين البعثة الأممية مسؤولية الحرب الأهلية بما يرتكب من جرائم في زوارة ومدن الجبل، مشددين على أن باتيلي يخضع لأجندة الدبيبة التخريبية بفرض حرب بحجج واهية تنسف جهود المصالحة وإجراء الانتخابات.

قادة كتائب وسرايا الثوار بـ مصراتة: زوبي لا يمثل مصراتة ولا كتائبها العسكرية

وأضاف قادة كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة، أن عبد السلام زوبي لا يمثل مصراتة ولا كتائبها العسكرية، معربين عن تحفظهم على الزوبي متبرأين من كل أفعاله من ترويع ومحاصرة السكان والأهالى في زوارة بكافة الأسلحة الخفيفة والثقيلة بهدف بسط نفوذ الدبيبة لأجل مصالح خاصة.

ودعا قادة كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة، أهالي وثوار وقيادات مدينة الزنتان للتدخل وإيقاف تصرفات عماد الطرابلسي بصفته وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية وهجومه باستخدام القوة ضد أبناء وأهالي زوارة الهجوم على مدينة زوارة، مشددين على أن استخدام القوة ضد الأهالي أمر مرفوض قطعا.