عون: اتهامي بارتكاب مخالفات قانونية ادعاء باطل

قال محمد عون، وزير النفط والغاز، في حكومة الدبيبة، منتهية الولاية، الموقوف عن العمل احتياطياً بقرار من هيئة الرقابة الإدارية، إنه لم يرتكب أي مخالفات قانونية تستدعي التحقيق معه، معتبرا أن الحديث عن وجود مخالفات هو مجرد ادعاء باطل.

وأضاف عون في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن القرار الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية لم يتضمن أي إجراءات عملية، ولا يستند إلى شيء، ولم يتحدث عن وجود مخالفات قانونية، لافتا إلى أن القرار نص في ديباجته على “وقائع ملف القضية رقم (178)”، ولم يقل إن هناك مخالفات.

عون: الرقابة الإدارية لم تمكني من الدفاع عن نفسي قبل اتخاذ قرارها

وأوضح عون أن هيئة الرقابة الإدارية لم تمكنه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرارها، على الرغم من أن ذلك هو الإجراء الإداري والقانوني السليم، مشيرا إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على التفكير في الخطوات المقبلة التي سيتخذها.

الدبيبة: يكلف عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة

وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، قد كلف خليفة عبد الصادق، وكيل وزارة النفط والغاز، بتسيير مهام الوزارة، على خلفية صدور قرار عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بإيقاف عون عن العمل احتياطياً لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق، وقال في بيان للهيئة، إن ذلك جاء بناء ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم (178).