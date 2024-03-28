صوت الشعب: البعثة الأممية لا تحترم الشعب الليبي ويجب تقليص حجمها

أخبار ليبيا 24

طالب حزب صوت الشعب، برئاسة فتحي الشبلي، حليمة عبدالرحمن، وزير العدل بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بتشكيل لجنة بغرض دراسة الاتفاقية الموقعة بين ليبيا والأمم المتحدة سنة 2012، والتي تُحدد شروط عمل البعثة الأممية.

وأوضح الحزب في بيان له تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه أن البعثة الأممية لا تحترم التشريعات الوطنية والعادات والقيم المُستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى أنها تعمل على الترويج في المجتمع الليبي لبعض المفاهيم التي تتنافى مع القيم الإسلامية والاجتماعية، وخاصة مفاهيم الجندر والجنسانية والإلحاد، بذريعة حرية الرأي والتعبير.

صوت الشعب: البعثة الأممية تتدخل في شؤون الشعب الليبي

وأضاف الحزب أن البعثة الأممية تتدخل في شؤون الشعب الليبي، وتُشجع على المثلية والشذوذ الجنسي بدعوى حقوق الإنسان، مؤكدا أنه حان الوقت لتقليص حجم البعثة الأممية، والاكتفاء بمبعوث شخصي تُحدد مهامه في المساعدة إلى إنهاء الانسداد السياسي، والوصول إلى الانتخابات.

وكانت “أخبار ليبيا 24” قد نشرت بالوثائق، عن بحث منصة عالمية تدعم الشواذ، عن شواذ ومتحولين جنسيًا لشغل وظيفة مساعد لمسؤول النوع الاجتماعي بالبعثة الأممية في ليبيا.

وأوضحت الوثائق أن البعثة الأممية تعاقدت مع أكبر منصة عالمية للشواذ والمتحولين جنسيًا بهدف تعيين مساعد لمسؤول الشؤون الجنسانية (النوع الاجتماعي أو ما يُعرف بالجندر).

وتحمل المنصة التي تعاقدت معها البعثة بريطانية تحمل اسم myGwork وهي أكبر منصة عالمية لمجتمع LGBTQ+ التي تعني مجتمع الميم، وهو اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسيًا.