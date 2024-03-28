بين الرغبة والواقع.. كيف تغيرت عادات الأسر الليبية في رمضان

أخبار ليبيا 24

تعاني الأسر الليبية في هذه الأيام من آثار الأزمة الاقتصادية التي طالت كل جوانب الحياة اليومية، ومن بين تلك الجوانب تأثيرها البالغ على مكونات وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم.

ففي النصف الأول من شهر رمضان، أظهرت الإحصائيات انخفاضاً في الطلب على شراء اللحوم، حيث قامت بعض الأسر بتقليل استهلاكها نظراً لارتفاع أسعارها وعدم قدرتها على تحضير الأصناف التقليدية المعتادة على المائدة الرمضانية.

ومع استمرار تزايد أسعار اللحوم، فإن الكثير من الأسر تعاني من غلاء الأسعار وعدم قدرتها على تحضير الأصناف التي كانت جزءاً لا يتجزأ من تقاليد المائدة الرمضانية.

إفطار الأمس واليوم.. تحديات الإفطار الليبي في ظل الأزمة الاقتصادية

المواطن الليبي بات يواجه صعوبة في متابعة أسعار اللحم الوطني، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى مستويات غير مسبوقة تجعله خارج نطاق القدرة الشرائية، مما دفع البعض إلى الاعتماد بشكل أساسي على الدواجن التي تتراوح أسعارها بين 18 إلى 22 ديناراً للكيلو، أو اللحم المفروم الذي يقترب سعره من 50 ديناراً للكيلو.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار اللحوم المستوردة، فإن الكثير من الليبيين لا يظهرون اهتماماً بشرائها، نظراً لشكوكهم في تطابق طريقة ذبحها مع الشريعة الإسلامية ولعدم استساغتهم لطعمها.

آثار الأزمة الاقتصادية تزايدت على حياة الأسر الليبية، حيث أصبح من الصعب عليها تحمل تكاليف إعداد وجبات الإفطار والسحور، وهو ما دفع العديد منها إلى محاولة الاقتصاد في الإنفاق.

الأسعار تحكم الطاولة.. استعراض لتأثير ارتفاع أسعار اللحوم على مأكولات رمضان في ليبيا

وبمراعاة الوضع الاقتصادي للأسر الليبية، فإن وجبة الإفطار لأسرة مكونة من ستة أفراد تحتوي على اللحم الوطني قد تتكلف نحو 200 دينار، أما إذا اعتمدت على البدائل من دواجن وأسماك أو لحم مفروم أو بقري فقد تتراوح بين 120 إلى 150 ديناراً، وهو ما يفوق بكثير متوسط دخل الأسر الذي لا يتجاوز 2000 دينار بالشهر.

وعلى صعيد آخر، فإن مرض الحمى القلاعية وارتفاع أسعار الأعلاف قد أثرا على الثروة الحيوانية في البلاد، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل أكبر.

الوضع يستدعي تحديد الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجتها، من خلال توجيه السياسات الاقتصادية بشكل فعال لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، والتي تخدم مصلحة المواطن الليبي في المقام الأول.