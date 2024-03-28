بوراس: فكرة دمج الحكومتين هي الأقرب لمبادرة باتيلي

أخبار ليبيا 24

قالت ربيعة بوراس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن فكرة دمج الحكومتين يبدو أنها باتت الأقرب الآن خاصة بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية للمنطقة الشرقية، وهي الأقرب لطاولة الحوار التي يسعى المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي لتفعيلها قبل قدوم الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري للبعثة حتى تجد أمامها واقعا أكثر تعقيدا من واقع حكومتين في شرق وغرب البلاد.

بوراس: مصر أصبحت صديقة لكل الأطراف في ليبيا

وأوضحت بوراس في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن مصر حاليا أصبحت صديقة لكل الأطراف في غرب وشرق البلاد، معتبرة أن الزيارات بين الفرقاء من المنطقة الشرقية المتمثل في أعضاء مجلس الدولة وممثلين للقيادة العامة في مدينة درنة، وكذلك ما يقوم به وزير الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية في منطقة رأس اجدير يأتي في إطار الدعاية الانتخابية في حال تم مشروع توحيد الحكومتين، على حد قولها.

وأضافت بوراس أنه أصبح من الضروري لدى الأطراف الإقليمية والمحلية المتداخلة في الأزمة الليبية أن تحافظ على حجم المكاسب التي حققتها في ظل الظروف الراهنة للحالة الليبية والمحافظة على الوضع الحالي الذي يحقق مكاسب سياسية واقتصادية لكلا الطرفين في شرق وغرب البلاد، مشددة على أن كل الوسائل الدبلوماسية التي تحقق الاستقرار والسلام وتمنع حدوث الحرب وتحافظ على وقف إطلاق النار وتمهد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تبقى هي الخيارات الأفضل للجميع.