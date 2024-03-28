بسبب أعمال ردم غير شرعية في أحد أودية البيضاء.. القبض على مواطن ووافدين خلال جولة لرئيس الحكومة الليبية

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، أوامره للجهات الأمنية التابعة للحكومة بالقبض على أفراد من العمالة الوافدة ومن منحهم الإيعاز من المواطنين بعد رصد آلية تقوم بعمليات ردم غير شرعية في أحد أودية مدينة البيضاء على طريق الغريقة؛ الأمر الذي يتسبب في الكثير من الأضرار بالمنطقة بعد العاصفة المتوسطية دانيال.

وحذرت الحكومة الليبية كل من تسوّل له نفسه المساس بمجرى الأودية في هذه المناطق المعرضة لخطر الفيضانات والسيول بسبب الأمطار من عواقب وخيمة تعرضهم للمساءلة القانونية في حال الشروع بمثل هذه المخالفات التي من شأنها إغلاق مجرى الأودية ومنع تدفق السيول وانسيابها عبر الأودية ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة لرئيس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس بلقاسم خليفة، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ابو بكر مصادف، لمتابعة مشاريع إعادة الإعمار وصيانة الطرق والبنية التحتية في البيضاء وضواحيها التي يشرف عليها صندوق الإعمار.

وفي سبتمبر 2023 ضرب فيضان مدمر ناجم عن “إعصار دانيال” عدة مناطق في شرق ليبيا، أبرزها مدينة درنة، ما أدى إلى تدمير أحياء كبيرة ومقتل الآلاف من سكانها.