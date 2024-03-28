العقيبي: مجلس النواب يدرس أسباب وتداعيات فرض رسوم على الدولار

أخبار ليبيا 24

كشف بدر العقيبي رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب، عن إجراء مجلس النواب لتحقيق في ادعاءات استفادة عدد من التجار باعتمادات بشكل تميزي بالسعر القديم قبل تنفيذ قرار ضريبة بيع النقد الأجنبي.

العقيبي: فرض رسوم على الدولار يعد احتكارًا صريحًا للسوق

وأضاف العقيبي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن مجلس النواب يدرس أسباب وتداعيات قرار فرض رسوم على النقد الأجنبي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، معتبرا أنه يعد احتكارًا صريحًا للسوق وظلمًا لبقية التجار، خاصة الصغار منهم.

وأوضح العقيبي أنه في حال تأكد حدوث هذه الادعاءات فسيتم إصدار قرارا يلزمهم بدفع الفرق بين السعرين في صورة رسم على النقد أو ضريبة جمركية خاصة بالاعتمادات سنة 2024 ذات الأثر بالسوق، لافتا إلى أن المجلس سيعمل سريعًا على ذلك، إضافة إلى تنفيذ المعالجات عبر وزارة المالية، وإدارتي الضرائب والجمارك والمنافذ بوزارة الداخلية.

بليحق: تشكيل لجنة برلمانية لدراسة تأثير فرض ضريبة الدولار على السوق

وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق قد أعلن تشكيل لجنة برلمانية لدراسة تأثير قرا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة الدولار على السوق منذ بدء العمل بها، بموجب قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2024، لافتا إلى أن اللجنة برئاسة مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وبعضوية رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.