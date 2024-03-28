الأخباررياضة

الدبيبة: الطريق مازال طويلا لرفع كفاءة الرياضة الليبية

28 مارس، 2024 11:28 م
0 0
الدبيبة: الطريق مازال طويلا لرفع كفاءة الرياضة الليبية

أخبار ليبيا 24

قال عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية إن الطريق ما زال طويلا من أجل رفع كفاءة الرياضة الليبية في جميع مجالاتها.

وأضاف الدبيبة، في أثناء زيارة تفقدية لوزارة الرياضة بطرابلس: “أن ما نشهده اليوم من مشروعات ودعم يظل محدودا أمام طموح الشعب الليبي الذي يهتم بالرياضة في كل مجالاتها”.

وأكّد الدبيبة، “استمرار دعمه للرياضة في ليبيا من خلال البناء والتشييد ودعم كل المنتخبات الوطنية والأندية والاتحادات الرياضية”.

وعقد الدبيبة في حضور عبد الشفيع الجويفي وزير الرياضة اجتماعا مع مديري الإدارات والمكاتب للوقوف على الصعوبات التي تواجه القطاع، وتقييم الخطة التنموية عن الأعوام (21-22-23)، ومناقشة دعم الأندية والمنتخبات والاتحادات الرياضية.

وقدم الدبيبة، التحية والتقدير لجميع الحاصلين على القلائد والبطولات في الألعاب الفردية والجماعية من رياضيين واتحادات وأندية على المستوى الوطني والدولي.

الدبيبة: يجب تكريم أبطال الرياضة الليبية

وأكّد ضرورة دعمهم ماديا ومعنويا، مشددا على تكريمهم والإشادة بهم في المحافل المحلية كافة. من جانبه قدّم مدير المشروعات بوزارة الرياضة بالحكومة موقفا حول المشروعات المنفذة خلال الأعوام (2021-2022) البالغ عددا 161 مشروعا.

الدبيبة: الطريق مازال طويلا لرفع كفاءة الرياضة الليبية

ووفقا للحكومة، فقد شملت المشاريع تنفيذ 94 ملعبا معشبا، و12 صالة رياضية، وصيانة 6 مدن رياضية.

أوضح مدير المشروعات بوزارة الرياضة بالحكومة، أن خطة العام 2024 شملت 85 مشروعا سيبدأ تنفيذها خلال الشهر المقبل.

وقدّم الجويفي وزير الرياضة موقفا حول دعم الأندية والاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية خلال الأعوام 2021 و2022 و2023.

وذكرت الحكومة إنّه جرى دعم الأندية والاتحادات في 2021 لمشاركة 844 رياضيا في 48 حدثا رياضيا وحصد 15 قلادة. أما في 2022 فجرى دعم المشاركة الخارجية في 97 حدثا رياضيا وحصد 43 قلادة.

وفي عام 2023 جرى دعم الدوري الممتاز ودوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة، ودعم أندية الدرجة الأولى لكرات الطائرة والسلة واليد.

وذكر الجويقي، أن الوزارة قدّمت الدعم للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالومبية، و131 بعثة ليبية بمشاركة 2297 رياضيا ليبيًا تحصلوا على 82 قلادة متنوعة منها 29 ذهبية و28 فضية و23 برونزية.

 

الوسوم
28 مارس، 2024 11:28 م
0 0

المزيد من الأخبار

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمعالجة المجاعة في غزة

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمعالجة المجاعة في غزة

28 مارس، 2024 10:55 م
بدر العقيبي رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب

العقيبي: مجلس النواب يدرس أسباب وتداعيات فرض رسوم على الدولار

28 مارس، 2024 10:37 م
الجيش الأمريكي: إسرائيل لم تحصل على كل ما طلبته من الأسلحة

الجيش الأمريكي: إسرائيل لم تحصل على كل ما طلبته من الأسلحة

28 مارس، 2024 10:31 م
إنتاج ليبيا من النفط والغاز في فبراير 2024

ليبيا تنتج أكثر من 33.533 مليون برميل من النفط في فبراير 2024

28 مارس، 2024 10:04 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى