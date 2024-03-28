الجيش الأمريكي: إسرائيل لم تحصل على كل ما طلبته من الأسلحة

أخبار ليبيا 24

قال قائد الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تكن مستعدة لتقديم بعضها على الأقل.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل. وترسل الولايات المتحدة الدفاعات الجوية والذخائر إلى إسرائيل، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات الأمريكية العربية انتقدوا دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، والذي يقولون إنه يوفر لها إحساسًا بالإفلات من العقاب.

وترتكب إسرائيل جرائم إنسانية فضيعة في هجومها على قطاع غزة. وتقول إحصاءات أممية أن أغلب الضحايا هم من الأطفال والنساء.

الجيش الأمريكي: إسرائيل طلبت أشياء لا نملكها

وقال قائد الجيش الأمريكي الجنرال تشارلز كيو براون: “على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، إلا أنهم لم يتلقوا كل ما طلبوه”.

وأضاف براون، في أثناء حديثه في حدث استضافته مجموعة كتاب الدفاع: “يرجع بعض ذلك إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على تقديمها أو لا نرغب في تقديمها.. ليس الآن”.

وقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني في قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي المدمر، بحسب السلطات الصحية في القطاع.

وردت إسرائيل في أعقاب هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وأثار الهجوم الإسرائيلي معارضة من داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن. ودفع ذلك الآلاف إلى التصويت بأنهم “غير ملتزمين” له في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأخيرة للحزب.

والتقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال البنتاغون إنه تمت مناقشة المساعدة الأمنية لإسرائيل. وقال الجيش الأمريكي: “إنه حوار مستمر”.