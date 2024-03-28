الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيا على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء معتدلة نسبياً اليوم الخميس على أغلب مناطق ليبيا مع احتمال هطول أمطار على بعض المناطق الشرقية فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي من يوم الغد على المناطق الغربية مع رياح نشطة أحياناً.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22–27)مْ, وتسجل ارتفاع من يوم الغد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر السحب هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الخليج، الجبل الأخضر وجنوبه وأقصى الساحل الشرقي

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تقل سرعتها تدريجياً من مساء اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18–23)مْ، وتسجل زيادة بدايةً من يوم السبت.

أما في الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تتكاثر السحب صباح اليوم على مناطق (زلة – جبال الهروج ومرادة) يتخللها أحياناً هطول زخات من الأمطار الرعدية وتنقشع السحب من ظهر اليوم.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال خاصة على الحمادة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27–31)مْ، وتسجل ارتفاع من يوم الغد.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تتكاثر السحب من حين لأخر هذا اليوم على مناطق الواحات والجغبوب مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.

والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–33)مْ, وتسجل تراجع بسيط يوم الغد.