ارتفاع اليورو واستقرار الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر اليورو، اليوم الخميس، ارتفاعا في السوق الرسمية مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء،

ووفقا للنشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.10 أمس.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.83 دينار، واليورو عند 5.23 دينار، والليرة التركية عند 0.15 دينار.

في حين لم يطرأ تغيير على سعر الريال السعودي الذي سجل 1.29 دينار، واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار ليبي.

وكان قد اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، ليكون التعديل -إن جرى تنفيذه- هو الثاني منذ ذلك المطبق في 3 يناير 2021.

وجاء في خطاب صادر عن الكبير وجهه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في 27 فبراير الماضي، أنه من الضروري أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بـ27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار.

من جانبه عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أن قرار رئيس مجلس النواب برسم ضريبة على النقد الأجنبي جاء بشكل منفرد، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية.