ارتفاع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس ارتفاعا لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 29 سنتاً أو ما يعادل 0.34 في المئة إلى 86.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولاً 28 سنتاً بما يعادل 0.33 في المئة إلى 85.69 دولار.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو فارتفعت 41 سنتاً أو 0.50 في المئة إلى 81.76 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط في الجلسة الماضية لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزونات النفط الخام أقل من توقعات معهد البترول الأميركي.

وقال بيارن شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي للأبحاث في مذكرة “نتوقع أن ترتفع المخزونات الأمريكية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني من عجز طفيف، ومن المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل”.

وذكر عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء أن أحدث بيانات للتضخم والتي جاءت مخيبة للآمال تؤكد مبررات الاحتياطي الفيدرالي لإرجاء الخفض المستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير، لكنه لم يستبعد خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقال محللو جيه.بي مورغان في مذكرة “الأسواق تجتمع على أن خفض كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة سيبدأ في يونيو”. وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على النفط.