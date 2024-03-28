إشتيوي: معبر رأس اجدير لن يعود للعمل في القريب العاجل

أخبار ليبيا 24

قال عمران إشتيوي، المستشار الإعلامي في وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، إن معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس لن يعود للعمل في القريب العاجل.

وأوضح إشتيوي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن فتح المعبر لن يتم إلا بعد أن تسيطر عليه وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، سيطرة تامة ووضع حد لعمليات التهريب التي تتم من خلاله، مشيرت إلى أن معبر رأس جدير الحدودي، يتم استعماله منذ عقود، من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون في تهريب الوقود بكميات كبيرة جدا خارج الحدود الليبية، وأيضا تهريب البضائع الأخرى.

إشتيوي: معبر رأس اجدير تسبب في إهدار ثروات الليبيين عبر خروجها للخارج

وأضاف إشتيوي أن وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، قررت وضع يدها على المعبر لمنع إهدار ثروات الليبيين ومنع خروجها إلى خارج حدود الدولة، مشددا على ضرورة تغيير المجموعات الموجودة في المعبر، لاحتمالية وجود مجموعات تعمل داخل المعبر ومتعاونة مع بعض العصابات التي تهرب الوقود.

وشدد إشتيوي على أن وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، لن تفتح هذا المعبر قبل أن يتم تسوية الوضع بشكل كامل ووضع حد لموضوع التهريب لأنه مرهق جدا لميزانية الدولة، لافتا إلى أن هؤلاء لا يريدون أن ينصاعوا إلى القانون وبالتالي لابد من إخراجهم ومنعهم بالقوة.