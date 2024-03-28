إسماعيل: السيطرة على كافة المعابر تمثل تحدياً كبيراً لحكومة الدبيبة

قال السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، إن السيطرة على كافة المعابر البرية والبحرية تعد تحدياً كبيراً لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، التي تسيطر على المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن هذه المنطقة تأوي العديد من المعابر، لكن أبرزها هو معبر رأس اجدير الحيوي جداً بين تونس وليبيا.

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن رأس اجدير يعاني من تصاعد ظاهرة تهريب السلع ومشاكل أمنية مرتبطة بعبور المسافرين، لافتا إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية أعلنت رغبتها في إخضاع المنطقة لسيطرتها، لكن الأمازيغ في المنطقة رفضوا الانصياع لذلك، معبرين عن رغبتهم في أن يكون الأهالي المسيطر الفعلي على المعبر الحدودي ومقدراته وموارده الخاصة.

إسماعيل: ما يجري مرتبط بالانقسام السياسي العميق في ليبيا

وأكد إسماعيل أن قرار عماد الطرابلسي وزيرة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بـ إغلاق المعبر كان يسعى إلى تسهيل حركة المسافرين ومنع التهريب، لكن سرعان ما اصطدمت قواته مع التشكيلات المسلحة لأمازيغ زوارة، ما أدى إلى تحشيد كبير وتبادل الاتهامات بين الطرفين حول المتسبب في الغليان الذي أصبح يحمل نبرة عرقية.

وأضاف إسماعيل أن ما يجري مرتبط بالانقسام السياسي العميق في ليبيا، وانتشار السلاح، وغياب سلطة مركزية قوية، بالإضافة إلى الصراع على الموارد بين مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن هناك بوادر لحل الخلافات بوساطة يقودها أعيان مدينة الزاوية.

وشدد إسماعيل على أن الصدام المسلح بين الأمازيغ وقوات حكومة الدبيبة منتهية الولاية ليس في مصلحة البلاد، بل سيكون وبالاً على عموم البلاد، مؤكدًا أن المجتمع الليبي قادر على احتواء أي محاولة لإشعال الصراع العرقي بين العرب والأمازيغ، مشددا على أن هذه الصدامات لن تُفيد أحدًا، خاصة وأن هذه المنطقة حيوية جداً ليس فقط للتجارة بين تونس وليبيا، وإنما أيضًا لوجود خطوط غاز تمتد إلى أوروبا، وهي المورد الوحيد لعيش الليبيين.