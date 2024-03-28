أبوزريبة يناقش خطة جهاز مكافحة المخدرات لتأمين البلاد خلال عطلة العيد

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اللواء عصام أبوزريبة، مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواءعادل عبدالعزيز، تأمين البلاد خلال عطلة عيد الفطر.

وبحسب بيان الوزارة، تركز الاجتماع على مناقشة الخطة الأمنية المعدّة للنصف الثاني من شهر رمضان المبارك لدي جميع فروع الجهاز، للحد من انتشار المخدرات في جميع أنحاء البلاد.

كما ناقش الاجتماع خطة حفظ الأمن ومكافحة تجارة المؤثرات العقلية خلال فترة عطلة العيد، والتي تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين وحماية المجتمع.

وتم أيضًا استعراض نتائج وإحصائيات ضبطيات الجهاز وفروعه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، والتقدم الملحوظ الذي تحقق في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير الداخلية بجهود الجهاز ودوره الرائد في مكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدًا دعمه الكامل للجهاز، وتعهده بتوفير جميع الموارد الضرورية لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة وفعالية.

وفي وقت سابق، الأربعاء، طالب، اللواء أبوزريبة “الدعم المركزي” بضرورة التعامل بلطف مع المواطنين وإظهار الصورة الحسنة لرجال الشرطة والقوات الأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء أبوزريبة ظهر أمس الأربعاء، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، اللواء رافع البرغثي.

تم خلال الاجتماع استعراض خطة الإدارة في تأمين المنطقة الشرقية من خلال شروح مفصلة قدمها مدير الإدارة حول تنفيذ الخطة خلال ما تبقى من شهر رمضان، بهدف المحافظة على الأمن وضبط الشارع العام.