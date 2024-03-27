منتخب ليبيا يتعادل مع توغو بهدف لمثله في مباراة ودية

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تعادل منتخب ليبيا لكرة القدم مع نظيره منتخب توغو بهدف لمثله، اليوم الأربعاء، في ثاني مبارياته الودية في أيام الفيفا.

وبدأت المباراة، التي جرت في المغرب، بفرصة خطيرة لتوغو في الدقيقة السابعة ليرد عليها منتخب ليبيا بعدة هجمات أسفرت عن تسجيل هدف في الدقيقة 37 بواسطة المهاجم القناص “أحمد كرواع”.

وبعد مرور نحو ثلاث دقائق فقط نجح منتخب توغو في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 40 لينتهي الشوط بالأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني استمر تبادل الهجمات بين لاعبي المنتخبين دون إحراز أي تقدم في النتيجة لأي منهما.

وأجرى ميتشو مدرب المنتخب الوطني عدة تغييرات، بهدف إحداث التقدم، لكن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان المنتخب الوطني قد فاز في مباراته الودية الأولى في “أيام الفيفا” على منتخب بوركينا فاسو بهدفين لهدف.

تحديات مقبلة لـ منتخب ليبيا

وتقام المباريات استعدادا لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، إذ تنتظر المنتخب الليبي مواجهات مهمة خلال شهر يونيو المقبل.

وسيلعب المنتخب الليبي مع موريشيوس يوم 3 يونيو المقبل في ملعب طرابلس، ثم يواجه كاب فيردي بملعبه يوم 10 يونيو المقبل.

وحقق المنتخب خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 نتائج إيجابية، إذ جمع أربع نقاط من جولتين بفوزه على إسواتيني والتعادل في بنغازي مع الكاميرون.