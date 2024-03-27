معزب: الخلاف حول الضريبة الدولارية يزيد التوتر بين النواب والدولة

أخبار ليبيا 24

قال محمد معزب، عضو مجلس الدولة، إن الخلاف حول الضريبة الدولارية سيؤثر على العلاقات المتوترة بين مجلسي النواب والدولة.

وأضاف معزب في تصريحات صحفية، رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هذا الخلاف لن يؤثر بدرجة كبيرة على توافق المجلسين بشأن أي خطوات تتعلق بالمسار السياسي، مثل المشاركة في اجتماع تدعو له البعثة الأممية على سبيل المثال، مشيرا إلى أن استمرار تجاوز مجلس النواب لدور مجلس الدولة، عبر إصدار القرارات والتشريعات بشكل منفرد، وبالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي، قد يمهد ويدفع الأخير لتجميد مشاركته بالمسار السياسي.

معزب: فرض ضريبة على الدولار يضر بالمواطن

وأوضح معزب أن رؤية مجلس الدولة تنطلق من أن قرار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي، بعد طلب من الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، يضر بالحالة الاقتصادية والمعيشية للبلاد والمواطنين، لافتا إلى أن الضريبة الدولارية تفقد المواطن ربع قيمة مدخراته حال تطبيق هذا القرار، مضيفا أن عدد من النواب أكد رفضه للقرار الذي اتخذه عقيلة صالح.

وكان مجلس الدولة قد رفض القرار الذي اتخذه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، منفرداً بفرض رسوم بنسبة 27 في المائة على سعر بيع العملة الأجنبية، وعده تجاوزاً لدور البرلمان بصفته شريكاً سياسياً، استناداً لنصوص الاتفاق السياسي.

ويتخوّفَ مراقبون للشأن الليبي من تأثير قرار الضريبة الدولارية على المسار السياسي في البلاد، والتوافق بين مجلسي النواب والدولة، لا سيما في ظل الجهود الأممية لتشكيل حكومة موحدة.