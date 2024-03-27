كتلة التوافق بمجلس الدولة: بن قدارة “الأجنبي” ارتهن ملف الطاقة لدول بعينها

أخبار ليبيا 24

أعلنت كتلة التوافق الوطني، بمجلس الدولة، أن فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، يحمل جنسية دولة أخرى، لافتة إلى أن هذا الأمر يمنعه من تقلد أي منصب أو وظيفة ويعد مرتكباً لجرائم يعاقب عليها القانون.

وأوضحت كتلة التوافق الوطني، بمجلس الدولة، في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أنها تقدمت بشكوى للنائب العام مرفقة بمستندات تفيد بأن فرحات بن قدارة يحمل جنسية دولة أخرى ما يفقده الجنسية الليبية، معربة عن رفضها كل أشكال ومحاولات ارتهان ملف الطاقة لدول بعينها عـن طريق تعيينات وعقود مشبوهة.

كتلة التوافق بمجلس الدولة: تصرفات بن قدارة لا تقل عن الاحتلال الأجنبي

واعتبرت كتلة التوافق الوطني، بمجلس الدولة، أن تصرفات بن قدارة تمثل تهديداً لأمن الطاقة ولقوت الليبيين ولا يقل خطرا عن الاحتلال الأجنبي، مشيرة إلى أنها قد راسلت النائب العام للتحقيق بشأن تضارب مصالح وراء صفقات وقعها بن قدارة مع شركات من نفس بلد جنسيته الثانية.

وطالبت كتلة التوافق الوطني، بمجلس الدولة مجددًا بالتدقيق في الصفقات التي تم توقيعها في السنوات الماضية دون مراعاة للتشريعات ولا للمصالح الليبية، مجددة مطالبتها للنائب العام ولكل الأجهزة الرقابية بالتحقيق بشكل عاجل في شبهات الفساد التي تلف عقود النفط، داعية كل الأطراف الوطنية لإدانة كل أشكال الفساد، وإبعاد مؤسسة النفط عن دائرة الصراع والانقسامات.