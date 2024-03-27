عطل بـ “المدار الجديد” يمنع المستخدمين من الاتصالات وتنفيذ عمليات الشراء المرتبطة بالشبكة

أخبار ليبيا 24

تسبب خلل فني في المنظومة الرئيسية لشركة “المدار الجديد” في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت وكذلك الخدمات الأخرى المرتبطة بالشركة كالخدمات المصرفية في كامل ليبيا.

وأرجع أحد موظفي الشركة في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، سبب العطل إلى حدوث “خلل فني” في المنظومة الرئيسية بمقر الشركة في منطقة “قرجي” بطرابلس.

وأضاف الموظف، أن جميع الخدمات عادت من جديد بعد انقطاع استمر لـ 3 ساعات متواصلة. وقال الموظف، إن فنيي الشركة عملوا فورًا على صيانة الخلل بالمنظومة الرئيسية.

توقف الخدمات

وتسبب انقطاع الاتصالات عن توقف الخدمات المصرفية المرتبطة بالشركة. وقال أحد مستخدمي خدمة “موبي كاش” التابعة لمصرف الوحدة، إنّه عجز عن الشراء من أحد الأسواق التجارية يوم الثلاثاء في بنغازي، بسبب توقف الخدمة نتيجة العطل.

وأوضح المستخدم، إنّ خدمة “موبي كاش” مرتبطة برقم هاتفه على شبكة “المدار الجديد” وبالتالي لم يكن من الممكن استخدام الخدمة عند الشراء.

المدار الجديد تعتذر

وعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اعتذرت شركة “المدار الجديد” لمشتركيها عن الخلل الفني الذي أدى إلى انقطاع الخدمات.

وقالت الشركة: “مشتركينا الكرام.. نحيطكم علما بإتمام عمليات الصيانة وارجاع التغطية للشبكة.. نعتذر عن أي ازعاج ترتب عن ذلك”.