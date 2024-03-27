ضبط “تاكسي” مطلوب أمنيًا في طرابلس

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ضبط أعضاء قسم شرطة النجدة في طرابلس سيارة أجرة “تاكسي” مطلوبة لدى الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية. وقالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، إن شرطة النجدة ضبطت سيارة “تاكسي” نوع “كيا فورتي” بعد الاشتباه فيها.

وأوضحت أن بعد التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس اتضح أن المركبة مطلوبة للغرفة الرئيسية لوزارة الداخلية. وقالت مديرية أمن طرابلس، أنها اتخذت بشأن السيارة الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

توقفات أمنية في طرابلس

وفي إطار المهام المسندة إلى قوة المهام الخاصة بمديرية الأمن ضبط أعضاء القوة سيارة نوع (ميتسوبيشي لانسر- اللون أبيض) تحمل لوحتين معدنيتين مزورتين. جاء ذلك في أثناء التوقفات الأمنية المنتشرة داخل العاصمة، وفق ما ذكرت مديرية الأمن.

وقالت المديرية، إن بعد التأكد من رقم لوحات المركبة بمنظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة تبيّن أن المركبة تحمل لوحتين معدنيتين مزورتين. جرى تسليم المركبة رفقت السائق إلى قسم مباحث المرور من حيث الاختصاص.

وفي أثناء التوقفات الأمنية كذلك ضبط أعضاء القوة السيطرة سيارة (نيسان مزدوجة – اللون أبيض). وبعد التأكد من رقم الهيكل الخاص بالمركبة في منظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة تبيّن أنها تحمل مستندات مزورة. جرى تسليم المركبة رفقة السائق إلى جهات الاختصاص.

وقبل أيام أعلنت مديرية الأمن ضبط عدة سيارات في جرائم جنائية بينها سيارة مطلوبة أمنيًا في جريمة قتل تعود لشهر أغسطس 2023.