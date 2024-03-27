شرطة صبراتة تضبط شابا وتحجز سيارته لممارسة “التمتيع” وسط الشوارع

أخبار ليبيا 24

ضبط شاب في صبراتة على خلفية تعمد إتلاف المال العام والإضرار بالغير لممارسته ظاهرة “التمتيع” بسيارته وسط المدينة.

وقال، مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن صبراتة، محمد اشتيوي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن الشرطة قبضت على الشاب بعد إعطاب مركبته بقوة السلاح.

وأضاف، أن القبض عليه جاء في أثناء قيادته لسيارته بتهور، مشيرًا إلى أن ظاهرة “التمتيع” تصرف مزعج ويتسبب في حوادث وأضرار بأعمدة الإنارة والطريق العام.

وقال اشتيوي: “حجزت سيارته.. وسيتم القبض على أي شخص يقوم بممارسة هذه الظاهرة وسط شوارع صبراتة”.

ولفت اشتيوي، إلى أن ظاهرة “التمتيع” تكثر في ساعات الصباح الأولى وقبيل المغرب بقليل في عدة مدن ليبية.

ضبط تاكسي في طرابلس

وفي طرابلس ضبط أعضاء قسم شرطة النجدة سيارة أجرة “تاكسي” مطلوبة لدى الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية. وقالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، إن شرطة النجدة ضبطت سيارة “تاكسي” نوع “كيا فورتي” بعد الاشتباه فيها.

وبعد التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس اتضح أن المركبة مطلوبة للغرفة الرئيسية لوزارة الداخلية. وقالت مديرية أمن طرابلس، أنها اتخذت بشأن السيارة الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

وقبل أيام أعلنت مديرية الأمن ضبط عدة سيارات في جرائم جنائية بينها سيارة مطلوبة أمنيًا في جريمة قتل تعود لشهر أغسطس 2023.

وضبطت قوة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس سيارة (هيونداي – اللون رصاصي) إذ بعد التأكد من رقم لوحات المركبة بمنظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة تبيّن أنها مطلوبة لدى مركز شرطة سوق في يوم الجمعة 5 سبتمبر 2022.

جرى تسليم السيارة رفقت السائق إلى مركز الشرطة المذكور وإعلام الغرفة بذلك.