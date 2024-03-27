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خلال متابعته خطة تأمين الأسواق والشارع العام.. أبوزريبة يدعو “الدعم المركزي” إلى ضرورة التعامل بلطف مع المواطنين  

27 مارس، 2024 4:33 م
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أخبار ليبيا 24

طالب وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اللواء عصام أبوزريبة “الدعم المركزي” بضرورة التعامل بلطف مع المواطنين وإظهار الصورة الحسنة لرجال الشرطة والقوات الأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء أبوزريبة ظهر اليوم الأربعاء، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، اللواء رافع البرغثي.

تم خلال الاجتماع استعراض خطة الإدارة في تأمين المنطقة الشرقية من خلال شروح مفصلة قدمها مدير الإدارة حول تنفيذ الخطة خلال ما تبقى من شهر رمضان، بهدف المحافظة على الأمن وضبط الشارع العام.

تأمين المساجد والأسواق

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها الإدارة أثناء تنفيذ الخطة، والتي تتضمن تأمين الأسواق ودور العبادة والشوارع، وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتحقيق التأمين الشامل والسليم للمنطقة وضمان سلامة المواطنين وزوارها.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الداخلية على أهمية تنفيذ الخطة بكل دقة وفعالية، وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية المشاركة في تأمين الإدارة وضبط الشارع العام، كما أشاد بجهود الإدارة العامة للدعم المركزي ودورها المهم في تحقيق الأمان والاستقرار.

 وطالب أبوزريبة بضرورة التعامل بلطف مع المواطنين وإظهار الصورة الحسنة لرجال الشرطة والقوات الأمنية، وذلك لتعزيز التواصل الإيجابي بينهم وبين المجتمع، وتعكس التزام القوات الأمنية بحماية المواطنين وضمان سلامتهم.

27 مارس، 2024 4:33 م
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