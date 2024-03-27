خلال لقائه الكوني.. السفير الألماني: بلادي مستمرة في دعم جهود استقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، إن بلاده مستمرة في دعم جهود المجلس الرئاسي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، معبرا عن أمله في أن تثمر كل الجهود لاستقرار ليبيا لتنعم بالتنمية والازدهار التي يتطلع لهما الليبيين.

جاء ذلك خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاربعاء، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، لاسيما السياسية والاقتصادية، والأمنية.

وأكد الكوني استمرار المجلس الرئاسي السير قدما لتحقيق الاستقرار في البلاد بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية، وفق بيان المجلس الرئاسي.

وتطرق اللقاء لمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي بوصوله مراحل متقدمة في إشارة للمؤتمر الجامع الذي يتم الاعداد له، وأكد الكوني بأن المصالحة الوطنية هي حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الدائم عندما يتنازل الجميع من أجل الوطن.

وتناول الاجتماع الأوضاع في المنطقة الغربية، والجبل، والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، والحكومة لتحقيق الاستقرار بتكليف رئاسة الأركان متابعة ملف منفذ رأس اجدير، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

كما تطرق اللقاء للأحداث الواقعة في دول الجوار وتداعياتها على الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية التي تهدف لإنهاء فتيل النزاع في السودان، وجهود ليبيا لإجراء وساطة بين طرفي النزاع التي أثمرت بزيارة البرهان، وحميداتي إلى طرابلس مؤخرا.

بدوره شدد الكوني على ضرورة الاستمرار في تظافر الجهود بين ليبيا والاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى تسوية في السودان.