فقدان الأمل في العثور على مزيد من الناجين من انهيار جسر بالتيمور

أخبار ليبيا 24

قال خفر السواحل إن رجال الإنقاذ فقدوا الأمل في العثور على المزيد من الناجين من انهيار جسر بالتيمور، مع تحول الجهود اليوم الأربعاء للبحث عن جثث المفقودين.

ومن المتوقع أن يعود غواصو البحث قرب الفجر إلى المياه المحيطة بأنقاض الجسر الملتوي للبحث عن ستة عمال مفقودين يفترض الآن أنهم لقوا حتفهم.

ومع تلاشي احتمالات بقائهم على قيد الحياة، جرى تعليق البحث عن العمال المفقودين مساء الثلاثاء، بعد 18 ساعة من سقوطهم من جسر “فرانسيس سكوت كي” المنهار في المياه الباردة عند مصب نهر “باتابسكو”.

إغلاق ميناء بالتيمور

وأدت الكارثة إلى إغلاق ميناء بالتيمور إلى أجل غير مسمى، وهو أحد أكثر الموانئ ازدحاما على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقالت شرطة ولاية ماريلاند ومسؤولو خفر السواحل الأمريكية، إن تضاؤل الرؤية والتيارات الغادرة بشكل متزايد في القناة المليئة بالحطام، جعلت جهود البحث المستمرة في النهر محفوفة بالمخاطر للغاية، بحيث لا يمكن الاستمرار فيها طوال الليل.

وانتشل رجال الإنقاذ عاملين آخرين من الماء على قيد الحياة، يوم الثلاثاء، وجرى نقل أحدهما إلى المستشفى. ومن بين الستة الذين يفترض أنهم لقوا حتفهم عمال من المكسيك وغواتيمالا والسلفادور، وفقا للقنصلية المكسيكية في واشنطن.

وقال المسؤولون، إن الثمانية جميعهم كانوا جزءا من طاقم عمل يقوم بإصلاح حفر على سطح طريق كي بريدج، عندما اصطدمت سفينة الحاويات “دالي” التي ترفع علم سنغافورة، والتي كانت تغادر بالتيمور متجهة إلى سريلانكا، بعمود دعم بالجسر.