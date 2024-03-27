تعثر للدولار واليورو بالسوق الموازية.. والإسترليني “ثابت”

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، اليوم الأربعاء؛ إذ استقر عند 7.16 دينار، بعد أن كان 7.17 دينار بالأمس في السوق الموازية.

وانخفض سعر اليورو كقرينه الدولار، ليصل إلى 7.70 دينار بعد أن كان 7.73 دينار يوم الأمس.

ولم يتأثر سعر الجنيه الإسترليني وحافظ على السعر 8.80 دينار الذي سجله يوم الأمس الثلاثاء.

فيما استقرت كل من الليرة التركية على السعر0.24 والدينار التونسي على السعر 2.20 دينار، وفقاً لأسعار العملات في السوق الموازية.

تناقض في الأسعار مابين السوقين

اما عن أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية؛ انخفض سعر العملتين البريطانية والأوروبية أمام الدينار الليبي، وتراجع سعر اليورو والجنيه الإسترليني تراجعا طفيفا، إذ انخفض سعر اليورو إلى 5.23 مقابل 5.24 دينار والجنيه الإسترليني 6.10 مقابل 6.11 يوم الأمس، حسب نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

والسعر الرسمي للدولار في المصرف المركزي مستقر عند سعر 4.83 دينار والليرة التركية عند 0.15 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، استقر سعر كل من الدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.31 دينار و1.55 دينار ليبي على التوالي، في حين ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس.

وبشأن سوق الذهب، نزل سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 367 ديناراً مقارنة بـ369 ديناراً سجلها أمس الثلاثاء.