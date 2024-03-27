بالتزامن مع تجهيزات عسكرية للسيطرة على معبر رأس أجدير.. الطرابلسي يشكل غرفة أمنية مشتركة

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الداخلية عماد الطرابلسي قرار بتشكيل غرفة امنية مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان و مكتب النائب العام تكون مقرها العسة برئاسة عبدالحكيم الخيتوني و معاونة علي الجابري.

ويتزامن تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة مع تجهيزات عسكرية تشهدها العاصمة طرابلس، فيما أفاد شهود عيان أن التحشيدات العسكرية في طريق المطار تأتي لاستعادة السيطرة على معبر رأس اجدير.

الطرابلسي وتصريحات حول معبر رأس إجدير

قال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، إن مديرية أمن رأس اجدير تعاني من سوء تنظيم وقلة العناصر الخيرة، لافتا إلى أن بعض أبناء الشعب والمشائخ والأعيان لم يفهموا إلى الآن وضع ليبيا.

وفي 22 مارس الجاري، قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عماد الطرابلسي إن كل مُهرب موجود بمنطقة حدودية يقول هذه منطقتي، لافتا إلى أن زوارة بها السيء والجيد، مستنكرا أن يخرج بعض كبار السن في بيان على أنهم يمثلون زوارة التي بها 55 ألف، نافيا أن يكون الـ55 ألف يعملون في رأس اجدير أو يهربون في البنزين والنفط.

وأضاف الطرابلسي أن جزء من هذه المدينة ونظرًا لقرب المنفذ منهم استفادوا وحققوا مكاسب مادية ويعلمون أن تسليم المنفذ شيء صعب لهم ويريدون الحفاظ عليه، موجها رسالة لأعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب بأنه مستعد للمثول للتحقيق والاستقالة إذا ثبت أنه وقع ورقة لإفادة قبيلته أو مدينته خارج الضوابط.

الأعلى لأمازيغ ليبيا يحذرون حكومة الدبيبة

وكان قد حذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وكل من يحاول الهجوم على معبر رأس اجدير ومدينة زوارة أو المدن التابعة لها بحرب شعواء، ولفت المجلس إلى أن الحرب لن تنتهي إلا “بانتهاء وجودنا”.

المجلس في بيان له قال موجها حديثه لحكومة الوحدة: “أن الحجج التي بنيت عليها هدفكم هي حجج كيدية لا أساس لها”.

وقال المجلس في بيانه: “ها نحن نعيش حالة من عدم الاستقرار الأمني في ظل التخبط الاقتصادي وارتفاع في السلع والعملات الأجنبية وانهيار الاقتصاد الليبي، نتفاجأ بمحاولة رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية بجمع عباد الدينار من التشكيلات المسلحة بهدف الهجوم على معبر راس اجدير بحجج واهية وكيدية”.

وحذر المجلس أهالي من وصفهم بالمغرر بهم بأن يحافظوا على أبنائهم ويجنبوهم شر الاقتتال، مضيفا: “حربنا حرب دفاع عن شرف وأرض وعرض وحربهم حرب مال وسلطة”.

ويأتي ذلك عقب إعلان غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي عن تكليف قوة أمنية لتأمين وحماية المنطقة، والتي من ضمنها معبر رأس اجدير.

ونفت غرفة العمليات المشتركة عن طريق الناطق الرسمي باسمها معاذ المنفوخ، الأخبار التي تتحدث عن تحشيدات عسكرية لاقتحام زوارة أو مدن أخرى بالمنطقة الغربية.

وأوضح المنفوخ أنه بناء على تعليمات آمر الغرفة والتي من مهامها تأمين الأماكن التي تشهد عددًا من المخالفات والانتهاكات داخل نطاق المنطقة الغربية والجنوب الغربي؛ اتخذ قرار تكليف مجموعة من الضباط لمتابعة تنفيذ قرارات الجهات المختصة في منفذ رأس جدير الحدودي.