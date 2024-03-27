انطلاقة قريبة لـ “بنك الطاقة الأفريقي”

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قال مسؤول كبير، يوم الأربعاء، إن من المقرر أن يبدأ بنك الطاقة الأفريقي المقترح عملياته في وقت لاحق من هذا العام بقاعدة رأسمالية مبدئية قدرها 5 مليارات دولار.

وسيركز الاستثمار في مشاريع النفط والغاز في جميع أنحاء القارة، من المقرر أن يبدأ عملياته في وقت لاحق من هذا العام.

ويهدف البنك، وهو شراكة بين “أفريكسيم بنك” والمنظمة الأفريقية لمنتجي النفط (آبو)، إلى المساعدة في سد فجوة التمويل في أفريقيا وسط ضغوط على البنوك الكبرى من المجموعات البيئية لتحويل الدولارات الاستثمارية بعيدًا عن مشاريع النفط والغاز المسببة للاحتباس الحراري.

وقال زكريا دوسو، المدير الإداري لمؤسسة استثمار الطاقة الإفريقية، الذراع الاستثماري لـ (آبو): “يجب على أفريقيا إنشاء قدرتها التمويلية الخاصة حتى نتمكن من تطوير هذا القطاع الاستراتيجي.. وهذا هو الأساس المنطقي”.

بنك الطاقة الأفريقي

وأضاف دوسو، وفقا لرويترز، أن غانا أودعت، يوم الجمعة، ما يزيد قليلا عن 20 مليون دولار في المنظمة الأفريقية لمنتجي النفط، لتصبح ثالث دولة أفريقية تدفع بعد نيجيريا وأنغولا، أكبر منتجين للنفط الخام في أفريقيا، إذ أودعت كل منهما 10 ملايين دولار العام الماضي للمساعدة في تمويل البنك.

وقال دوسو: إن “بنك الطاقة الأفريقي على وشك أن يصبح حقيقة ويجب أن يبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من عام 2024”.

ومن المتوقع أن تساهم كل دولة أفريقية عضو بما لا يقل عن 83 مليون دولار أمريكي بإجمالي حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي،

وقال دوسو، وهو عضو في اللجنة التوجيهية المؤقتة المكلفة بإنشاء الاتحاد، إن ست دول هي “الجزائر وبنين وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا” تتنافس حاليا على استضافة مقر بنك الطاقة الأفريقي. وسحبت مصر طلبها الأولي.

وقال دوسو: إن “أنغولا وليبيا والسنغال وفنزويلا وأفريكسيم بنك كأعضاء في لجنة الاختيار ستقوم بتقييم جميع المتقدمين وتقديم نتائجهم قبل أن يتخذ الوزراء القرار النهائي”.