انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد تقرير أفاد أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ارتفعت إضافة إلى أن من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون (أوبك +) سياسة الإنتاج في اجتماع فني الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 74 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 85.51 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عقد مايو يوم الخميس، وانخفض عقد يونيو الأكثر تداولًا بمقدار 68 سنتًا، أو 0.8٪، إلى 84.95 دولارًا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 64 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 80.98 دولار.

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية

وتراجعت أسعار النفط هذا الأسبوع، منذ صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الأسبوع الماضي، وظلت أعلى بنحو 3% من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل. لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 4.4 مليون برميل.

وستنشر البيانات الحكومية الرسمية، اليوم الأربعاء، الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر في أوبك+ قولها إن من غير المرجح أن تجري منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف أيضا باسم أوبك+، أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في يونيو.