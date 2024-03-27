الأخباررياضة

“علم من أعلام الرياضة في ليبيا”.. اتحاد كرة القدم ينعى “الهاشمي البهلول”

27 مارس، 2024 12:34 ص
0 0
"علم من أعلام الرياضة في ليبيا".. اتحاد كرة القدم ينعى "الهاشمي البهلول"

أخبار ليبيا 24

نعى الاتحاد الليبي لكرة القدم اللاعب “الهاشمي البهلول” أحد نجوم كرة القدم التاريخية الليبية، والذي وافته المنية يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 79 عامًا.

وتوفي “البهلول” لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني، وكان لاعبًا ومدربًا وإداريًا، بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات جراء جلطة جعلته قعيد الحركة طيلة تلك الفترة.

"علم من أعلام الرياضة في ليبيا".. اتحاد كرة القدم ينعى "الهاشمي البهلول"

الهاشمي البهلول.. قيصر الكرة الليبية

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم: “إن الرياضة الليبية فقدت رمزًا من رموزها وعلمًا من أعلامها وصورة من صورها الجميلة متمثلة في “قيصر الكرة الليبية” الهاشمي البهلول”.

وأضاف الاتحاد الليبي لكرة القدم: “أن “الهاشمي البهلول” رحل بعد رحلة عطاء استمرت لستين عامًا بدأها رياضيًا منذ مطلع الستينات ومدربا للمنتخب الوطني ومساعدًا لعدة سنوات

وقال: “لقد فارق الدنيا بعد فترة طويلة من العطاء، تاركًا سيرة عطرة وذكرى طيبة وروحًا نقية وميراثًا من الخلق الرفيع”.

وقال: “عرفناه رجلًا هادئًا متواضعًا قنوعًا وملتزمًا بإنسانيته وواجباته.. حمل الأمانة بإخلاص وأعطى في مجال الرياضة جهده وخبرته وتجربته وحبه للجميع”.

وأضاف الاتحاد الليبي لكرة القدم: “تمتع الفقيد بخصال ومزايا حميدة، كحسن الخلق وطيبة المعشر وسماحة القلب، والتفاني في العمل.. وكل ذلك زاده احترامًا وتقديرًا ومحبة في قلوب زملائه وكل من عرفه والتقى به”.

 

الوسوم
27 مارس، 2024 12:34 ص
0 0

المزيد من الأخبار

مأدبة إفطار رمضانية في درنة في حضور عقيلة وحمّاد

مأدبة إفطار رمضانية في درنة في حضور عقيلة وحمّاد

26 مارس، 2024 11:58 م
تأهل تاريخي لمنتخب جورجيا إلى بطولة أمم أوروبا 2024

تأهل تاريخي لمنتخب جورجيا إلى بطولة أمم أوروبا 2024

26 مارس، 2024 10:41 م
انهيار جسر "بالتيمور" بعد اصطدام سفينة شحن

أدى لسقوط مركبات في النهر.. انهيار جسر “بالتيمور” بعد اصطدام سفينة شحن

26 مارس، 2024 10:13 م
مصرع سوادني وابنته في حادث تصادم مروري في البريقة

شاحنة وقود تسحق سوادني وابنته داخل سيارتهما في البريقة

26 مارس، 2024 9:34 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى