“علم من أعلام الرياضة في ليبيا”.. اتحاد كرة القدم ينعى “الهاشمي البهلول”

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نعى الاتحاد الليبي لكرة القدم اللاعب “الهاشمي البهلول” أحد نجوم كرة القدم التاريخية الليبية، والذي وافته المنية يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 79 عامًا.

وتوفي “البهلول” لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني، وكان لاعبًا ومدربًا وإداريًا، بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات جراء جلطة جعلته قعيد الحركة طيلة تلك الفترة.

الهاشمي البهلول.. قيصر الكرة الليبية

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم: “إن الرياضة الليبية فقدت رمزًا من رموزها وعلمًا من أعلامها وصورة من صورها الجميلة متمثلة في “قيصر الكرة الليبية” الهاشمي البهلول”.

وأضاف الاتحاد الليبي لكرة القدم: “أن “الهاشمي البهلول” رحل بعد رحلة عطاء استمرت لستين عامًا بدأها رياضيًا منذ مطلع الستينات ومدربا للمنتخب الوطني ومساعدًا لعدة سنوات

وقال: “لقد فارق الدنيا بعد فترة طويلة من العطاء، تاركًا سيرة عطرة وذكرى طيبة وروحًا نقية وميراثًا من الخلق الرفيع”.

وقال: “عرفناه رجلًا هادئًا متواضعًا قنوعًا وملتزمًا بإنسانيته وواجباته.. حمل الأمانة بإخلاص وأعطى في مجال الرياضة جهده وخبرته وتجربته وحبه للجميع”.

وأضاف الاتحاد الليبي لكرة القدم: “تمتع الفقيد بخصال ومزايا حميدة، كحسن الخلق وطيبة المعشر وسماحة القلب، والتفاني في العمل.. وكل ذلك زاده احترامًا وتقديرًا ومحبة في قلوب زملائه وكل من عرفه والتقى به”.