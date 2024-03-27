النمروش: تشكيل قوة عسكرية مشتركة هدفها بسط الأمن في معبر رأس أجدير

أخبار ليبيا 24

قال الفريق صلاح الدين النمروش، معاون رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إن تشكيل قوة عسكرية مشتركة من رئاسة الأركان، يأتي لبسط الأمن بمعبر رأس أجدير.

وقال النمروش في تصريحات متلفزة أن القوة لا تحمل أي تجاذبات سياسية أو قبلية، وإنما شكلت لإطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي.

ولفت النمروش إلى أن ما يتم تداوله عن التحشيد العسكري لفرض قوة بعينها بقوة السلاح، أمر عار عن الصحة.

ودعا النمروش كافة المناطق والبلديات للابتعاد عن الجهوية والقبلية، ودعم القوة العسكرية المشتركة.

والأحد الماضي، وجّه عميد محمد مكراز رئيس هيئة العمليات المكلف التابعة للحكومة منتهية الولاية تعليمات عاجلة لسبعة ألوية بتجهيز قوة قوامها سرية، بكامل عتادها على وجهة السرعة، على أن يوافى بتمام ذلك فور تجهيزها. وتشكيل السرية يأتي في ظل التوتر الذي شهده منفذ راس اجدير الحدودي إثر الاشتباكات المسلحة داخله.

جاء ذلك بناء على تعليمات معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش، وفق نسخة ضوئية من الخطاب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والموجه إلى رئاسة أركان القوات البحرية، ومنطقة طرابلس العسكرية، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

هذا ولم يتضح الغرض من تجهيز السرية أو المهام التي ستوكل إليها.

وتتكون السرية المحددة في الخطاب من: اللواء 555 مشاة، واللواء 444 قتال، والكتيبة 103 مشاة، واللواء 111 مجحفل، واللواء 51 مشاة، واللواء 52 مشاة، اللواء 62 شاة.

توتر في معبر رأس أجدير

وأعلن اللواء عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة منتهية الولاية، سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ راس اجدير. وقال إن ذلك يأتي “حفاظًا على الأرواح والممتلكات”.

وأضاف الطرابلسي، الأربعاء، أن “التعدي على رجال الشرطة أمر غير مبرر.. ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذا الموضوع”.

وقال الطرابلسي: “لن نترك الحدود وجميع المنافذ بدون أمن.. ولن نسمح بالفوضى والتهريب والعبث بمقدرات الوطن.. وسيتم تأمين منفذ راس اجدير من المجرمين والمخربين وتجار الاعتمادات”.

وأضاف: “العمل بمنافذ الدولة من اختصاص وزارة الداخلية والأجهزة الخدمية الأخرى بالدولة”.