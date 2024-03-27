المهدوي: الليبيون يدفعون ثمن الصراعات الإقليمية والدولية في بلادهم

أخبار ليبيا 24

قال أحمد المهدوي، عضو المكتب الاستشاري بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية، إن التقارب المصري – التركي – الإماراتي الأخير ساعد في حدوث انفراجة في الطاولة السياسية الليبية، خاصة على صعيد التقارب بين الفرقاء.

وأكد المهدوي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، على أهمية الدور المصري في حفظ الاستقرار في ليبيا قديماً وحديثاً، لافتا إلى أن ما يحاك لليبيا الآن هو عبارة عن صراع مصالح لدول، سواء كانت إقليمية أو حتى دولية، وهناك اختلاف مصالح دولية تجاه الأزمة الليبية، والليبيون هم من يدفعون الثمن.

وأضاف المهدوي أن الليبيين يريدون من الجانب المصري أن يحث الجانب التركي على سحب قواته من ليبيا، وعدم دعم الميليشيات، والمساعدة في الذهاب إلى الانتخابات، موضحاً أن زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى القيادة العامة تأتي في إطار التشاور والتحاور، وحرص مصر على حفظ أمنها القومي.

المهدوي: ليبيا تعدّ عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري

وأشار المهدوي إلى أن ليبيا تعدّ عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، لذلك تبحث مصر عن دعم الاستقرار ومساعدة ليبيا لوجيستياً حتى إنهاء الصراع، لافتا إلى أن الموقف المصري الآن يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية، ولديها تواصلاً مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، ولديها تواصلاً مع القيادة العامة للجيش، ومجلس النواب.

ولفت المهدوي إلى أن الموقف المصري حريص على أن تكون ليبيا في حالة استقرار، مشيرا إلى أن الحدود الشرقية لمصر تشهد توتراً؛ بسبب الأحداث التي تعيشها غزة، مشددا على أن مصر لا تريد أن يكون هناك أيضاً توتر على حدودها الغربية.

المهدوي: الموقف المصري واضح جداً ويدعم مبادرة باتيلي

وأوضح المهدوي أن الموقف المصري واضح جداً، ويدعم خريطة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، مضيفاً أن الموقف المصري مساعداً، أو عامل جذب للأطراف السياسية للجلوس إلى طاولة واحدة، وإقناع الأطراف السياسية، لا سيما أن القيادة العامة تعد طرفاً مقرباً من القيادة السياسية المصرية.

وأكد المهدوي أن مصر تحاول إقناع القيادة العامة للمشاركة في طاولة باتيلي أو حتى كسر الجمود، وإزالة المخاوف الليبية من مشاركة حكومة الدبيبة، مشيرا إلى أن القيادة العامة نقلت للطرف المصري رغبتها في إشراك الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد طرفاً تفاوضياً سادساً على الطاولة الخماسية التي دعا لها باتيلي.

وشدد المهدوي على أن مصر تعمل على دعم السياسة الخارجية للقيادة العامة أو حتى لمجلس النواب، لافتا إلى أنها أيضاً الوسيط الذي ينقل ما يريده الطرف الشرقي إلى الحكومة منتهية الولاية وإلى الأتراك.