الرقابة الإدارية تبحث التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي في مجال مكافحة الفساد

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اجتماعا في العاصمة الفرنسية باريس مع رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ميريام علام، ومنسق المشروع شعبة مراجعات الحوكمة أميرة تليلي، ومحلل سياسات النزاهة القطاع العام فريد ريك بوهم، ومحلل سياسات شعبة مراجعات الحوكمة والشركات عمر سليمان.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك، وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال تعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

ويعد برنامج الحوكمة التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، استراتيجية تعاون مشترك بين كل من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من جهة، والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى، وذلك بهدف مشاركة المعرفة والخبرات ونشر معايير ومبادئ الحوكمة الرشيدة، التي تساعد على إرسال مسلسل الإصلاحات في المنطقة.

ويقوي البرنامج أواصر التعاون والمبادرات المتعددة التي تنشط في المنطقة، خاصة برنامج تنزيل شراكة دوفيل للدول السبع الأعضاء، ومساعدة الحكومات لتحقيق معايير الاستحقاق، حتى تصبح عضوا في شراكة الحوكمة المفتوحة.

كما يلعب البرنامج دورا استشاريا رائدا من خلال تلك المبادرات، وتتوافق هذه المشاريع مع التزام هذا ويوفر البرنامج هيكل متني لدعم الحوار المتعلق بالسياسات الإقليمية والخدمات العامة ذات النوعية الجيدة، علاوة على تقديم سياسات أكثر إطلاقا لمبادرات تنموية اقتصادية واجتماعية، لرفع استفادة المواطنين من حكومات دول المنطقة.

ومن المتوقع أن يسهم التعاون بين الجهتين في بناء القدرات وتعزيز دور الرقابي ومكافحة الفساد وكذلك مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بشكل عام، والتصدي لعمليات الاحتيال المالي، وبالإضافة إلى مراقبة النفقات العامة.