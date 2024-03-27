الأرصاد: رياح ترابية نشط السرعة على غرب ليبيا.. وتقل سرعتها غدا

أخبار ليبيا 24

تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا برياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في ساعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتحول الرياح تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة. وتقل سرعة الرياح مع تحسن في حالة الطقس يوم غد الخميس.

الأرصاد: أمطار رعدية محتملة

ووفقا لمركز الأرصاد، تتكاثر السحب هذا اليوم على أقصى مناطق الجنوب الغربي يتخللها سقوط أمطار رعدية أحيانا. وتشمل فرصة الأمطار يوم الغد مناطق الجفرة ومناطق جنوب الجبل الأخضر وطبرق.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية هذه الليلة على مناطق الشمال الشرقي وتقل سرعتها مساء يوم الغد.

وبحسب الأرصاد، فإن درجات الحرارة القصوى في شمال غرب ليبيا تتراوح ما بين (26–29) مئوية على أغلب المناطق، وتسجل تراجعا من مساء اليوم. ودرجات الحرارة القصوى بالجنوب الغربي تتراوح على أغلب المناطق ما بين (26–33) مئوية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–34) مئوية، وتسجل تراجعا ملحوظ على أغلب المناطق. وفي الجنوب الشرقي تتراوح على أغلب المناطق ما بين (33–36) مئوية.

وحذّرت الأرصاد الجوية من ريح نشط إلى قوي على الساحل الشرقي تتراوح سرعته ما بين (25-40) عقدة ويصل ارتفاع الموج (3) أمتار يوم الغد على ساحل درنة. وتتراوح سرعة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة ما بين (30-35) عقدة.