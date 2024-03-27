استكمال مشاريع درنة على طاولة الكبير وأعضاء من مجلس الدولة

أخبار ليبيا 24

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، بأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة.

وبحسب بيان مقتضب للمصرف المركزي تم خلال اللقاء بحث آخر الخطوات المتخذة من قبل المصرف في إعادة وإعمار وتأهيل مدينة درنة والمناطق المتضررة من العاصفة المتوسطية التي ضرب شرق ليبيا في سبتمبر من العام الماضي.

كما بحث الجانبان زيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة للمساهمة في استكمال المشاريع القائمة على أفضل وجه لرفع المعاناة عن أهالي مدينة درنة.

وفي منتصف شهر مارس الجاري افتتح بالقاسم حفتر المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا شارع عمر بن الخطاب الحيوي والشهير بـ (شارع الفنار) في وسط مدينة درنة بعد أشهر من تعرضه لدمار بفعل الفيضان الناجم عن “إعصار دانيال”.

ويعتبر شارع “الفنار” شارع تجاري حيوي ورئيسي لدرنة وضواحيها، وقد جرت صيانته في إطار إعمار المدينة، وقد شهد الشارع “إفطارًا جماعيًا” في أول أيام شهر رمضان المبارك في حضور مدير الصندوق.

وأكّد صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا قرب عمليات الصيانة والترميم لجميع الشوارع في القريب العاجل لتعود المدينة بعد كارثة الفيضان في سبتمبر الماضي زاهرة كسابق عهدها.

وفي سبتمبر 2023 ضرب فيضان مدمر ناجم عن “إعصار دانيال” عدة مناطق في شرق ليبيا، أبرزها مدينة درنة، ما أدى إلى تدمير أحياء كبيرة ومقتل الآلاف من سكانها.