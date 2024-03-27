أسرع 5 أهداف دولية في تاريخ كرة القدم

أخبار ليبيا 24

نجح مهاجم منتخب النمسا لكرة القدم، كريستوف باومغارتنر، ولاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتز، في تسجيل اثنين من أسرع 5 أهداف في تاريخ كرة القدم وذلك يوم السبت الماضي.

جاء ذلك خلال المواجهتين الوديتين أمام سلوفاكيا وفرنسا تواليا، يوم السبت الماضي.

“باومغارتنر” صاحب الـ 24 عاما سجل هدفا مباغتا لمنتخب النمسا أمام سلوفاكيا بعد مرور 6 ثوان فقط من ركلة البداية.

وبهذا حطم الرقم القياسي السباق المسجل باسم اللاعب الألماني المعتزل، “لوكاس بودولسكي”، الذي سجله في شباك الإكوادور 2013 بعد 7 ثوان.

وفي مواجهة ودية أخرى أقيمت في مدينة ليون، سجل لاعب منتخب ألمانيا “باير ليفركوزن” الألماني هدفا بعد 8 ثوان فقط من انطلاق المباراة ضد فرنسا.

ورابع أسرع الأهداف مسجل باسم “كريستيان بنتيكي”، لاعب منتخب بلجيكا، وذلك في مرمى جبل طارق بعد مرور 8.1 ثانية في 2016. وكانت المباراة كانت في تصفيات كأس العالم 2018.

وخامس أسرع الأهداف يأتي باسم لاعب سان مارينو “ديفيد جواليتيري” في (8.3 ثانية) في مرمى إنجلترا 1993، وذلك ضمن في تصفيات كأس العالم 1994.

وهذا الهدف حرم إنجلترا من خوض نهائيات كأس العالم التي أقيمت في أمريكا، على الرغم من فوزها في تلك المباراة 1:7.

وهنا أسرع 5 أهداف في تاريخ كرة القدم:

1 – هدف النمساوي “كريستوف بومغارتنر” (6 ثوان) في شباك سلوفاكيا 2024.

2 – هدف الألماني “لوكاس بودولسكي” (7 ثوان) في شباك الإكوادور 2013.

3 – هدف الألماني “فلوريان فيرتس” (8 ثوان) في شباك فرنسا 2024.

4- هدف البلجيكي “كريستيان بنتيكي” (8.1 ثانية) في مرمى جبل طارق 2016.

5- هدف السان مارينو “ديفيد جواليتيري” (8.3 ثانية) في مرمى إنجلترا 1993.