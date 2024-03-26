مأدبة إفطار رمضانية في درنة في حضور عقيلة وحمّاد

أخبار ليبيا 24

أقامت الحكومة الليبية وصندوق التنمية والإعمار “مأدبة إفطار جماعي” في درنة بمناسبة افتتاح شارع “الفنار” وعدد من المشاريع الحيوية بالمدينة المنكوبة من الفيضانات.

مأدبة الإفطار الجماعي حضرها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وأسامة حمّاد رئيس الحكومة، وبلقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار، وحاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار واللواء صدام حفتر آمر عمليات القوات البرية، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة وأهالي درنة.

وقالت الحكومة، إن المأدبة أقيمت ابتهاجًا بانتهاء أعمال إعادة إعمار شارع “الفنار” وافتتاح عدد من الحدائق والمتنزهات، وإطلاق عدد آخر من مشاريع البنية التحتية والجسور ورصف الطرق.

وشارك في الحفل كذلك أبطال مسلسل “شط الحرية” وعدد من الشخصيات الثقافية والمدنية والسياسية والرياضية من المدينة.

إعمار درنة

وقالت الحكومة، إن المشاركين ثمّنوا جهود إعادة الإعمار في إعادة الحياة إلى المدينة، وإعمارها بشكل غير مسبوق وعلى أحدث المواصفات ودرجات الجودة.

وأجرى عقيلة وحمّاد وبلقاسم حفتر وصدام حفتر جولة تفقدية لجميع المشاريع القائمة في درنة للاطلاع عليها، ومدى نسب الإنجاز فيها.

ويواصل صندوق التنمية والإعمار أعمال الصيانة والإعمار في مختلف الأحياء. وتعرّضت المدينة في سبتمبر 2023 لفيضان أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية ومقتل وفقدان وتهجير الآلاف من سكانها.