على هامش الفشل.. معاناة الشعب الليبي تحت حكم الدبيبة

أخبار ليبيا 24

في أعماق الصحراء الليبية، تتسلل أصداء الصراعات المستمرة والفوضى السياسية المستعصية. ليبيا، البلد الذي انقسمت فيه السلطة وتمزقت قلوب المواطنين بين الأمل واليأس، يعيش حالة من الانهيار الحكومي المتزايدة في ظل استمرار حكومة الدبيبة منتهية الولاية، حيث تتسارع الأزمات وتتجاوز حدود الإدارة.

تتفاقم الوضعية السياسية يومًا بعد يوم، حيث يبدو أن الحكومة منتهية الولاية غير قادرة على فرض سلطتها أو استعادة الاستقرار. الفوضى تسيطر على الشوارع، والانقسامات السياسية تعمق الهوة بين الفصائل المتنافسة.

حكومة الدبيبة.. درس في الفشل والتخبط في إدارة البلاد

في هذا السياق، يعاني الاقتصاد الليبي من هشاشة متزايدة، حيث يشهد انهيارًا مستمرًا يترك آثاره الوخيمة على حياة المواطنين. انهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات البطالة يزيدان من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزيد الفجوة بين الأثرياء والفقراء.

ولا يقتصر الأمر على الجوانب السياسية والاقتصادية فقط، بل تتفاقم التوترات الأمنية يومًا بعد يوم. الميليشيات المسلحة تنشر الرعب والفوضى، وتجعل الشوارع خطرة للمواطنين العاديين الذين يعيشون في حالة من الخوف المستمر.

ترى الأعين المراقبة أن المنطقة الغربية على شفا حرب جديدة، حرب ضروس قد تقضي على ما تبقى من مظاهر الدولة حتى وإن كانت شكلية. هذه الحقيقة المريرة تطرح تساؤلات مريرة حول مستقبل البلاد ومصير شعبها المضطرب.

وفي هذا الوضع المأساوي، يستمر الشعب الليبي في الصراخ بصوت واحد، ينادي بالأمان والاستقرار والعدالة. إلا أن الأمل ببناء ليبيا جديدة يبدو بعيد المنال في ظل هذا الفوضى اللاهثة.

في الختام، يبقى السؤال المحوري يطرح نفسه بقوة: هل يمكن لليبيا الخروج من دوامة الانهيار والفوضى؟ أم أنها على طريق لا نهاية لها نحو الهاوية؟ تبقى هذه التساؤلات تحير العقول وتربك الأفئدة في ليبيا وفي العالم أجمع.