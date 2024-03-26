أدى لسقوط مركبات في النهر.. انهيار جسر “بالتيمور” بعد اصطدام سفينة شحن

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انهار جسر بالتيمور بولاية ميريلاند في الولايات المتحدة إثر اصطدام سفينة شحن ضخمة به في أثناء إبحارها من بالتيمور في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأدى الانهيار إلى سقوط سيارات وأشخاص في النهر بالأسفل وأغلق أحد أكثر الموانئ ازدحامًا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وانتشل رجال الإنقاذ اثنين من الناجين، نقل أحدهما إلى المستشفى، وبحثوا عن المزيد في نهر “باتابسكو” بعد انهيار الجسور المعدنية الضخمة لجسر “فرانسيس سكوت كي” البالغ طوله 2.57 كيلومتر.

وقبل الاصطدام أبلغت السفينة عن مشكلة في الطاقة قبل، ما مكّن المسؤولين من إيقاف حركة المرور على جسر بالتيمور قبل الانهيار.

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في مؤتمر صحفي: “من خلال قدرتهم على منع السيارات من الصعود على الجسر، أصبح هؤلاء الأشخاص أبطالا.. لقد أنقذوا الأرواح الليلة الماضية”.

وقال “مور” إن الجسر كان متوافقًا مع التعليمات البرمجية ولم تكن هناك مشكلات هيكلية معروفة. وقال المسؤولون إنه لا يوجد دليل على وجود جريمة.

وقال وزير النقل بولاية ميريلاند بول ويديفيلد، إن أطقم العمل كانت تقوم بإصلاح الحفر على الجسر وقت الانهيار، واكتشف السونار مركبات تحت الماء، الذي كان عمقه حوالي 50 قدمًا في تلك المرحلة.

إغلاق ميناء بالتيمور

وكان ثمانية أشخاص على جسر بالتيمور في ذلك الوقت وما زال ستة في عداد المفقودين، حسبما قال وزير النقل بالولاية بعد ساعات من الاصطدام الذي أدى إلى إغلاق أحد أكثر الموانئ ازدحاما في الولايات المتحدة.

أفادت الشركة التي تدير السفينة الضخمة، أن السفينة التي يبلغ طولها (288.95 مترًا)، تعرضت لفقدان مؤقت للدفع وأنزلت المراسي كجزء من إجراءات الطوارئ قبل الاصطدام.

واصطدمت السفينة دالي، بأحد أعمدة جسر بالتيمور، وفقًا لمدير شركة “سينيرجي”. وأضاف أنه جرى التعرف على جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 شخصًا على متن السفينة التي ترفع علم سنغافورة.

وجرى تعليق حركة السفن في ميناء بالتيمور حتى إشعار آخر. والميناء هو أكثر الموانئ الأمريكية ازدحامًا بشحنات السيارات، حيث يتعامل مع أكثر من 750 ألف مركبة في عام 2022، وفقًا لبيانات الميناء.

ويهدد إغلاق أحد الموانئ الرئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بتعطيل إمدادات السلع من السيارات إلى الفحم والسلع الأخرى مثل السكر.