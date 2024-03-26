تأهل تاريخي لمنتخب جورجيا إلى بطولة أمم أوروبا 2024

أخبار ليبيا 24

تأهلت جورجيا إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بفضل فوزها بركلات الترجيح 4-2 على اليونان بعد انتهاء مباراة فاصلة متوترة بالتعادل السلبي بعد وقت إضافي، اليوم الثلاثاء، لتبلغ أول بطولة كبرى لها.

وقبيل نهاية شوط اللقاء الأول، تحصل “جيورجي لوريا” على بطاقة حمراء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليكمل منتخب جورجيا المواجهة بـ10 لاعبين فقط.

وسجل نيكا كفكفيسكيري لاعب جورجيا من ركلة الجزاء بنجاح بعد أن نفذ اليوناني جيورجوس جياكوماكيس ركلة الجزاء خارج المرمى ليثير غضب جماهير الفريق المضيف ويتأهل فريقهم بركلات الترجيح.

وكانت المباراة متوترة بين المنتخبين، إذ كانت الفرص قليلة ومتباعدة في الوقت الأصلي. وجلب الوقت الإضافي المزيد من المتعة، إذ خلق كلا المنتخبين فرصًا للفوز بالتعادل، لكن بدا أن ركلات الترجيح لا مفر منها. في المقابل فشلت اليونان ببلوغ ثلاث دورات متتالية لبطولة أوروبا لأول مرة منذ عام 2000.

احتفالات في جورجيا

وفور انتهاء ركلات الترجيح، انطلقت الاحتفالات في ملعب “بوريس بايشادزي دينامو أرينا”، حيث اقتحمت الجماهير الملعب للاحتفال بذلك الإنجاز التاريخي بشكل هستيري.

وكان المنتخب الجورجي تأهل إلى نهائي المسار الثالث في التصفيات، بعد الفوز على منتخب لوكسمبورج في نصف النهائي بنتيجة (2-0).

وستلعب جورجيا في المجموعة السادسة إلى جانب البرتغال وتركيا وجمهورية التشيك في بطولة أوروبا في ألمانيا والتي تبدأ في 14 يونيو.