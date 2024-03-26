امطيريد: فشل المبادرات الأممية والدولية أربك المشهد الليبي

أخبار ليبيا 24

قال محمد امطيريد، المحلل السياسي، إن المشهد الليبي غير مستقر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل عدم نجاح أي مصالحة أو وساطة أو مبادرة من البعثة الأممية وحتى جميع المبادرات محليا ودوليا.

وأوضح امطيريد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن هناك استقرارا نوعا ما خصوصا في المنطقة الشرقية، وبدأ ملف الاقتصاد والإعمار يأخذ قبولا لدى الناس، لافتا إلى أن هناك انعكاسات سياسية أخرى لا تضع الدولة الليبية في حالة استقرار، منها وجود حكومتين وميزانيتين، وكلها تستنزف إيرادات الخزينة العمومية، ما تسبب في ارتفاع الدين العام.

امطيريد: واشنطن ترتب لشيء ما

وأضاف امطيريد أن واشنطن ترتب لشيء ما مع الشروع في تدريب الميليشيات لضمها في القوات النظامية، فقد أصبح الملف الليبي من أولوياتها، مذكرا بلجنة 5+5 العسكرية التي كانت أمريكا مشرفة على تطور الملف.

وأشار امطيريد إلى فقدان المنطقة الغربية عدة ميليشيات وقادة كانوا يحاربون في 2019، لافتا إلى أنهم اليوم تغير موقعهم، موضحاً أن الجيش اليوم قريب من تحرير طرابلس من الفوضى الميليشاوية.

وأكد امطيريد أن التقارب القادم سيكون عسكريا أكثر مما هو سياسي في العاصمة، مشيرا إلى أنه سوف تنشأ تحالفات بعيدا عن المؤتمرات الدولية.