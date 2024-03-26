المشيرخليفة حفتر يستقبل رئيس المخابرات المصرية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، الإثنين، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، خلال مأدبة إفطار، في مكتبه بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة بمدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية، في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن اللقاء تناول آخر التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية، لافتا إلى أن الطرفين بحثا أهمية دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة للبعثة الأممية في ليبيا.

وأضاف البيان أن رئيس المخابرات المصرية ، اللواء عباس كامل، أكد دعم بلاده لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في ليبيا وصولاً لمرحلة الاستقرار الدائم، مشيرا إلى أن عباس أشاد بدور القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية، في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة بشكل عام.

خلال لقائه المشير حفتر.. باتيلي يشيد بدور الجيش الليبي

وكان المشير خليفة حفتر قد التقى في وقت سابق، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، والوفد المُرافق له، لبحث التطورات السياسية في ليبيا، والسُبل الكفيلة والمتوازنة للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

باتيلي: يجب تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قد قال إنه اتفق مع المشير خليفة حفتر، على ضرورة أن تكون جميع المبادرات مُنسقة سلفًا وأن تُبنى على ما تم تحقيقه من خطوات على طريق التمكين من إجراء الانتخابات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسية، مشيرا إلى أنه تم استعراض الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا وسبل الدفع قُدماً بالعملية السياسية.