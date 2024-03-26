المرعاش: حكومة الدبيبة جذرت مفهوم الفساد والنهب في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال كامل المرعاش، المحلل السياسي، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، ومنذ بداية عملها، هي من جذرت مفهوم الفساد والنهب العام في ليبيا.

المرعاش: العاصمة تسيطر عليها حكومة فساد

وأوضح المرعاش في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن كل ما يحدث في المنطقة الغربية والفساد المستشري بـ مؤسسات الدولة، أصبح من مسؤولية حكومة الدبيبة منتهية الولاية، بشكل جماعي ولا يستثنى منها أحد بما في ذلك وزير الداخليه المكلف عماد الطرابلسي.

وشدد المرعاش على أم العاصمة تسيطر عليها حكومة فساد، لافتا إلى أن كل المؤسسات الموجودة على رأسها لصوص يستفيدون من حالة الفلتان وعدم وجود القانون والتربح من خلال الفساد والنهب

شوبار لـ “أخبار ليبيا 24”: قريباً حكومة موحدة تقضي على الفساد

وكان محمد شوبار، المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، قد أكد في وقت سابق في تصريحات لـ “أخبار ليبيا 24″، أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة لكي تنهي حالة الفساد التي تعج بمؤسسات الدولة، وتُعيد كل الأموال المسروقة والمنهوبة من خزينة الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إتباع سياسة مالية ونقدية تتماشى مع حجم إيرادات الدولة خصوصا التفاوت الكبير في مرتبات العاملين بالقطاع العام وأعدادهم.

وشدد شوبار، على ضرورة إصلاح منظومة الرقم الوطني ومنع ظاهرة تهريب السلع والوقود، لافتاً إلى أن كل ذلك يحتاج إلى قرارات جريئة من سلطة موحدة قوية، والتي بات الأعلان عنها قريب جدا، مشيراً إلى إن كل المتواجدين في السلطة اليوم لايعنيهم رفع المعاناة عن المواطن بقدر مايرغبون في سرقة المزيد والمزيد من مقدرات الشعب الذي يعاني الأمرين من قرارات وتصرفات الساسة الفاسدين وللخروج من الأزمة لابد من محاسبة الجميع.